Universitario | Jean Ferrari se une a los opositores de Comizzo y recuerda el descenso con Vallejo | FOTO

Ángel Comizzo es virtualmente el nuevo técnico de Universitario de Deportes y su vuelta al fútbol peruano no sería vista con buenos ojos por los protagonistas del deporte en general de nuestro país. El técnico argentino está siendo criticado desde antes que arribe nuevamente a suelo limeño y esta vez ha sido Jean Ferrari quien asegura "no puede dar buenas referencias como DT" cuando le consultaron por el extécnico de César Vallejo.

"No tengo buenos recuerdos de él como entrenador. En la Vallejo lo llevamos para que pueda seguir avanzando el proyecto deportivo, lamentablemente no cumplió las expectativas y tanto fue así que yo tuve que dar un paso al costado porque lamentablemente no estuvo al nivel de lo que se esperaba. No puedo dar buenas referencias de él, ha sido una muy mala experiencia haberlo tenido como entrenador del primer equipo", manifestó Ferrari a Futbolperuano.com.

"Yo no lo tendría considerado para que llegue al equipo más importante del Perú. Para mí no sería una alternativa. Por la forma en cómo se fue, no creo que la hinchada esté contenta habiendo tenido inicialmente una buena etapa y para luego abandonar el club, no creo que haya aceptación por parte de la hinchada", acotó.

En la previa, otro que había disparado contra Ángel Comizzo es el referente de Universitario, José Luis 'Puma' Carranza, quien dijo que el argentino "huyó del club como las ratas". Sin duda el panorama no pinta de lo mejor para el futuro técnico merengue.

