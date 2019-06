Universitario | Jean Ferrari le pega a administración tras apagón: "Una lástima... son aves de paso" | FOTO

Universitario de Deportes venía ganando por 2-1 a UTC de Cajamarca, el partido cada vez se ponía más interesante para el público presente en el estadio Monumental, pero de un momento a otro la oscuridad embargó al coloso de ATE. Este hecho originó que los asistentes protesten por lo ocurrido y no fueron los único, la exfigura de la 'U', Jean Ferrari, también lo hizo.

El ahora Director Nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD alzó su voz de protesta por lo suscitado en el Monumental y señaló como principales culpables a la actual administración catalogándolos como "Aves de paso".

"Ahora viendo el 'U' vs UTC y juaaa se va la luz, no voy a decir más de su AT, una lástima todo lo que se está viviendo en el club más grande del país, son aves de paso...¡Y dale 'U' por siempre!", se lee en su cuenta de Twitter.

Ahora viendo el U vs UTC y juaaa se va la luz, no voy a decir más de su AT, una lástima todo lo que se está viviendo en el club más grande del país, son aves de paso...Y DALE U POR SIEMPRE!! — Jean Ferrari (@jferrari5) 3 de junio de 2019

