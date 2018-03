Universitario inscribió a Alexi Gómez en el último día del mercado de pases

A pocas horas de cerrar el libro de pases, Universitario de Deportes decidió inscribir en la lista de buena fe a Alexi Gómez, quien llega procedente del Atlas de México.

No obstante, Alexi Gómez no podrá jugar con Universitario de Deportes. La 'Hiena' no cuenta con carnet de cancha.

Si bien la llegada del extrema peruano entusiasma a la hinchada merengue, su permanencia en el club no sería del todo segura. La intención de Universitario de Deportes al inscribirlo es para, posteriormente, realizar una venta.

Alexi Gómez jugó apenas 11 partidos con el Atlas de México desde su llegada en diciembre del 2017.