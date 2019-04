​Universitario: Indecopi se pronuncia sobre fallo que inhabilita a Gremco

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, conocido comúnmente como Indecopi, se pronunció en referencia al fallo que desconoce a Gremco como acreedor de Universitario de Deportes.

Indecopi hará caso

La suspensión de 24 JCA se da en respuesta a la solicitud de medida cautelar presentada por la Sunat contra Gremco. La resolución de Indecopi facultaba a Gremco a participar de la Junta de Acreedores con voz y voto, pero ahora eso quedará congelado tras confirmado un comunicado oficial.

'La Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) y la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO), acatarán dicho pronunciamiento, en los términos que correspondan de acuerdo a ley', informó Indecopi mediante un comunicado.

De acuerdo a esto la próxima junta de Universitario de Deportes será convocada por la Sunat u otro acreedor. Esto confirma la salida de Carlos Moreno y Gremco del club crema, hasta que no se dictamine algo diferente.

Esto no involucra el trabajo de Nicolás Córdova al mando de Universitario de Deportes, en el plano deportivo no habrá no habrá modificaciones hasta que formalmente no exista un cambio de administración bajo una Junta de Acreedores.

