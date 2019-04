Universitario: Horacio Benincasa cuenta la verdadera razón por la que salió de la 'U'

El defensa Horacio Benincasa reveló las razones que lo llevaron a dejar Universitario en la presente temporada. El zaguero confesó por qué eligió jugar en Real Garcilaso, club con el que asegura podrá pelear el título de la Liga 1, al mando de Juan Máximo Reynoso.

Entre otras cosas, Horacio Benincasa, el ahora defensa del conjunto imperial indicó que su salid del club merengue se debe a las pocas oportunidades que tuvo con Nicolás Córdova y no podía quedarse en un lugar donde "no lo querían".

“Decidí venir al ver que no tenía posibilidades en Universitario. Es algo que me sorprendió un poco, el año pasado terminé jugando en la situación en la que estábamos pero el fútbol es así y decidieron por otros jugadores. No me iba a quedar donde no me querían. Me tocó irme pero por más que era difícil porque soy hincha y había luchado por llegar ahí, yo tengo que jugar Me di cuenta que no sería considerado porque no salí en lista varios partidos, hablé con el profesor y me dejó salir”, contó Benincasa.

Benincasa se ve peleando el título con Real Garcilaso

“Vine para poder competir, Real Garcilaso es un equipo que todos los años pelea el título y es algo que me ha esquivado en los últimos años. Se han obtenido resultados, que es a veces lo principal, y mañana tenemos una oportunidad para acercarnos a los de arriba. Es conocida la forma de trabajar de Juan Reynoso, el tema de la rotación, al final el grupo lo tomó bien. Han entrado y salido jugadores todos los partidos y han respondido todos”, agregó el 'Che' Benincasa.

