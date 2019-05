Universitario: Hinchas llegaron a Campo Mar previo al duelo con Ayacucho FC | VIDEO

Universitario no pasa por el mejor momento en la Liga 1, pues hace cinco fechas no consigue ninguna victoria en el Torneo Apertura y la continuidad de Nicolás Córdova en la dirección técnica dependerá del resultado de este sábado. Sin embargo, para los hinchas merengues no existen los límites y este viernes demostraron un tremendo gesto con los jugadores.

Pues resulta que un grupo de aficionados cremas llegaron hasta Campo Mar esta mañana para brindarles todo el respaldo correspondiente en esta difícil momento. Entre cánticos y arengas, algunos jugadores bajaron del bus que los llevaba de Lurin al Aeropuerto Jorge Chávez para agradecer por todo el apoyo.

Respaldan al equipo!! Hinchas de Universitario acudieron a Campo Mar para alentar al plantel. No les importó ni la lluvia, ni el frío. @FutComoCancha @RPPNoticias pic.twitter.com/LZjtsGT3Jf — Ángel Paúl Flores (@angelpaulflores) 24 de mayo de 2019

Aldo Corzo, Germán Denis, Jersson Vasquez y hasta Werner Schuller lograron conversar con algunos hinchas mientras que otros cantaban algunas canciones de Universitario y los demás aprovecharon en tomarse algunas fotografías. El último partido entre 'cremas y 'zorros' terminó a favor del cuadro ayacuchano.

Con el regreso de Pablo Lavandeira, el conjunto crema espera un resultado favorable para ubicarse mejor en la tabla de posiciones.

