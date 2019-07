Universitario | Hermanos Leguía se pronuncian sobre la continuidad de Ángel Comizzo

Vientos de cambio experimentará Universitario de Deportes a nivel administrativo luego que la SUNAT volviera a presidir la Junta de Acreedores. En su primera medida, el ente recaudador destituyó a Consultoría de Finanzas Corporativas EIRL (Carlos Moreno) de la administración y designó a Solución y Desarrollo Empresarial SAC (hermanos Leguía) en su reemplazo.

Diario EL BOCÓN charló con Adrián Gilabert, asesor legal de Solución y Desarrollo Empresarial SAC, a fin de contarnos las primeras acciones en este segundo periodo, en la institución de Ate, de los hermanos Leguía. Además, dio un mensaje al plana deportiva que busca calmar las aguas que está movidas en las últimas horas.

¿Cuándo comenzará su proceso de transferencia?

Una vez que se suscribe el acta, estamos facultados para actuar en representación de Universitario de Deportes. Sin embargo, hay un proceso de transferencia que demora un poco y que es distinta al encargo que te brinda la Junta de Acreedores. Deseamos que no se extienda mucho y apelamos a la buena voluntad del administrador saliente para que esto pueda darse con tranquilidad.

¿Cuánto tiempo les tomará todas estas gestiones?

Este proceso puede concluir en 10 días, dependiendo de la voluntad del administrador saliente. Pienso que no debe demorar más de 15 días.

¿Que día presentarán la documentación a Registros Públicos?

La formalidad exige que el Acta de Junta de Acreedores sea certificada en Indecopi y esto demora entre cinco a diez días, luego podremos ingresar a los Registros Públicos. No obstante, el nombramiento, a través del acta, faculta al nuevo administrador para que actúe en nombre del club.

Entonces ¿asistirán a Campo Mar para dialogar con la plana directiva?

En primer lugar, deseamos conversar con el administrador saliente. Si bien Solución y Desarrollo SAC fue encargado para administrar el club, a nadie le gustaría que de buenas a primeras se aparezcan en casa de forma imprevista. Corresponde, hilar fino y hacer las cosas bien.

A nivel deportivo ¿qué opinión de la campaña del equipo?

Prefiero abstenerme de este tema. Un gerente deportivo podría brindar su opinión del tema o la institución a través de sus voceros oficiales. Lo que adelanto es que el plantel no se va a cambiar. Nosotros daremos la tranquilidad al cuerpo técnico y equipo para que desarrollen lo mejor posible su trabajo. No podemos quitarle tranquilidad al plantel. Aprovecho la ocasión para darles calma a los muchachos que no habrá cambios en el cuerpo técnico ni mucho menos plantel.

La Sunat ha vuelto a encabezar la Junta de Acreedores. Esta entidad estuvo en contra del Plan de Reestructuración aprobado en febrero del 2017...

La intención es variar el Plan de Reestructuración, nosotros haremos un informe que así lo demuestre, pero será la Junta de Acreedores que tome esa decisión.Los Acreedores definirán los destinos de la institución.

Más noticias en otros medios

¡Está 'on-fire'! Henry Vaca anotó un gol en partido de práctica ante Deportivo Coopsol [FOTOS]

Universitario de Deportes: ¿se aclaró el panorama para Ángel Comizzo con la nueva administración de la 'U'?