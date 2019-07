Universitario | Henry Vaca: "No dudé en venir al equipo más grande del Perú" | VIDEO

Henry Vaca fue el último refuerzo que sumó Universitario de Deportes para el Torneo Clausura. El volante boliviano, catalogado como el "Messi de Bolivia", respondió de gran manera en su debut con el conjunto crema ante Pirata FC, ingresando en el segundo tiempo, con una asistencia de gol para Germán Denis y siendo sumamente peligroso en ataque.

"No dudé en venir al equipo más grande del Perú. Acepté inmediatamente desde que me comentaron la posibilidad de llegar a Universitario. Estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera", indicó el volante en entrevista con Gol Perú.

Además, el jugador boliviano expresó sus objetivos luego de su arribo al conjunto dirigido por Ángel Comizzo: “Busco ser titular, salir campeón, hacer historia y crecer como futbolista ya que venir a un equipo grande genera mucho compromiso. Entonces, es un gran reto para mí”, añadió.

Video: Gol Perú

Universitario jugará en la Copa Bicentenario ante Los Caimanes el próximo 11 de agosto desde las 16:00 horas en Olmos y vuelven al Torneo Clausura el viernes 16 de agosto ante San Martín en el Monumental desde las 20:00 horas.

Más noticias en otros medios:

Supremacía MC: Aczino, Zaina y Teorema disputarán torneo en Lima

Calendario Freestyle 2019: ¿qué hay después de la God Level? Todo sobre las próximas 'Batallas de gallos' del año