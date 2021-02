Henry Vaca fue una delas grandes apuestas para el segundo semestre del 2019 en Universitario de Deportes. Una joyita, literalmente, del fútbol boliviano. Tanto así, que apenas pisó suelo peruano, los medios le recordaron una “chapa” que -en serio o en broma- resumía su calidad: el “Messi boliviano”. Cinco meses después, dejó la tienda crema tras su mal paso en la Liga 1 (por entonces Descentralizado), donde solo jugó 8 partidos y no pudo celebrar ningún gol.

Casi año y medio después, Henry Vaca intenta hacerme un nombre. Primero en el Atlético Goianense de Brasil, donde debido a la pandemia del 2020 no tuvo muchos partidos y ahora como flamante fichaje del Oriente Petrolero. Eso sí, sigue siendo un habitual en la selección boliviana, que precisamente enfrentará a la selección peruana en esta fecha doble de Eliminatorias a fines de marzo.

LIMA, 17 DE JULIO DEL 2019 PRESENTACION DE CHRISTIAN RAMOS Y HENRY VACA, NUEVOS JUGADORES DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES. FOTOGRAFO: JESUS SAUCEDO

No olvida a la crema

Henry Vaca no olvida su paso por Universitario de Deportes y confirmó al diario El Comercio que espera su revancha y que en caso se vuelve a dar en Ate, lo haría. “Siempre que me dieron la oportunidad traté de dar lo mejor de mí, y por ahí hubiese querido tener más partidos, pero el destino fue así. Ahora quiero llegar a mi mejor momento futbolístico para volver a salir. Si me llega la oportunidad de volver a Universitario, no lo dudaría. El fútbol es así, da muchas vueltas, y esperemos. Me quedo con lo lindo que fue jugar en Universitario”, aseguró el mediocampista.