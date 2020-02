Cambio de chip. En Universitario de Deportes no hay tiempo para lamentos. Después de quedar fuera de la Copa Libertadores los cremas ya se meten de lleno en lo que será el Torneo Apertura de la Liga 2020, en donde han arrancado con buen pie, ganando en sus dos primeras presentaciones.

El plantel merengue llegó esta mañana a Lima y ya se mete de lleno en lo que será el choque de este domingo ante Carlos Stein. Pese a la desazón por la forma en la que quedaron eliminados ante Cerro Porteño, Gregorio Pérez señaló que el principal objetivo siempre fue la Liga 1.

“Nosotros desde que llegamos acá hemos manifestado que la prioridad es el torneo local y no es una escusa por esta eliminación”, indicó el DT uruguayo tras su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Goyo” también manifestó que el único responsable de no lograr la clasificación a la tercera fase únicamente es él. “El responsable de estos soy yo. No me gusta echarle la culpa a nadie públicamente y manifestar que futbolista tuvo un mal rendimiento. Eso no lo hago nunca”, agregó.

MÁS NOTICIAS

Universitario de Deportes llega hoy a Lima y ya piensa en Carlos Stein

Universitario de Deportes: Cinco claves de la derrota ante Cerro Porteño

Universitario | Jean Ferrari tras eliminación de la Copa Libertadores: “Esto no termina acá, vamos por la 27”

Gregorio Pérez tras derrota de Universitario contra Cerro Porteño: “El resultado justo era igualdad”