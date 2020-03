Sistema que gana, no se cambia. Esa es la filosofía que impreso Gregorio Pérez, DT de la ‘U’, a sus pupilos. En el clásico ganado la fecha pasada, Don ‘Goyo’ se dio cuenta de que con tres volantes de recuperación en la zona medular -aunque también mixtos-, la estructura del equipo no mermó; por el contrario, ejerció presión en la salida del ‘compadre’, y atrás no quedaron casi nunca descompensados.

Jonathan Dos Santos es un futbolista de pocas palabras. Lo suyo es el gol y es ahí donde responde con creces. Por ello, y aunque no se anima a tirar un número de goles a fin de año, si desea superar los 13 tantos del 2019 con Cerro Largo. “Estoy pasando por un buen momento. No me he propuesto un número, pero quiero mejorar la marca del año pasado. Vamos por buen camino”, dijo a ESPN.

Por ahora vas tu, ‘Ger’

En ese sentido, y según la práctica de ayer en Campo Mar, Gerson Barreto le estaría ganando la pulseada a Donald Millán en la volante para duelo ante Cantolao. Sin embargo, hoy en el Monumental, el DT definirá ésta última disyuntiva.

Palabras de Hohberg

Alejandro Hohberg, delantero crema, manifestó que, luego de ganar el primer clásico, la semana es toma diferente. “Se trabaja con mucha tranquilidad, con un estado de ánimo mucho más elevado que en las otras semanas”, confesó a Gol Perú.