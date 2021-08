No olvida al conjunto crema. Universitario de Deportes viene presentando distintos cambios en los últimos días como lo fue la salida de Ángel Comizzo del banquillo merengue; y, el nombre que más suena como su reemplazo es el de Gregorio Pérez. En entrevista a PBO, el entrenador uruguayo vislumbró la posibilidad de actuar, una vez más, como el nuevo director técnico de la ‘U’.

" Me gustaría regresar al Perú”, fueron las sinceras palabras de Pérez. “Yo fui a trabajar y a vivir para “U”, y no espere que “U” viviera para mi. Son formas de conducirse. Se dieron circunstancias especiales que quedo en el recuerdo”, sostuvo.

Gregorio Pérez no solo se refirió a su posible futuro con la ‘U’, también expresó cual fue su sentir cuando se retiro del club: “Más allá de la situación de la pandemia. Yo esperaba otra respuesta. Aginolfi esta trabajando ahí. Nosotros teníamos muchas expectativas de terminar un trabajo. Los equipos grandes con historia como U , por algo tienen historia”.

“Ha sido un ida y vuelta. Estuve poco tiempo, pero el afecto y cariño ha sido mutuo. Yo recibí un gran apoyo del club y de los millones de hinchas. Uno trata de conducirse en la vida con respeto y profesionalismo”, acotó Goyo sobre su experiencia en el banquillo merengue.

Sobre Jean Ferrari

“Ayer tuve la noticia de los medios de prensa, que Jean era nuevo administrador del club. La relación con Jean siguió, nos comunicábamos muy seguido hasta 1 mes atrás”, contó el entrenador uruguayo.

Jean Ferrari fue elegido nuevo administrador de Universitario de Deportes y ha deslizado la posibilidad de contar de nuevo con Pérez, comentario que Peréz respondió: “Si “U” no tiene DT en su momento y si se dan las condiciones, con mucho gusto regreso. Yo tengo esperar que me llamen. No nos adelantemos. Vamos a esperar, si nos llaman o no”.