Tras la salida de Ángel Comizzo de Universitario de Deportes, uno de los primeros nombres que surgió como opción para reemplazarlo fue Franco Navarro, técnico que finalmente decidió llegar a UTC de Cajamarca.

Para el conductor radial Gonzalo Núñez, la razón por la cual Franco Navarro no llegó a Universitario fue por la inestabilidad del club: “Franco Navarro se dio cuenta que la 'U' es un cabaret, que hay deudas y entendió que no era el momento para llegar al equipo, ve más estabilidad en UTC", dijo en Exitosa Deportes.

Gonzalo Núñez también indicó que la administración comandada por los hermanos Leguía, no es segura en Universitario de Deportes, lo que llevó a que Franco Navarro no decida llegar al cuadro crema: “el sabe que no era el mejor momento”, agregó.

Finalmente el técnico que contrato Universitario de Deportes fue el uruguayo Gregorio Pérez, de larga trayectoria, y además quien en algún momento fuera entrenador de Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima.