La Academia Cantolao no pudo tener un buen inicio en el Torneo Apertura 2022: fue goleado 0-3 en casa por Universitario. Pese a la aplastante derrota, el entrenador Carlos Silvestri resaltó algunos aspectos en sus dirigidos en conferencia de prensa y aseguró que “el resultado está fuera de contexto por la realidad del partido”.

“Estoy fastidiado con el marcador. Realmente, teníamos muchas expectativas antes del cotejo. Durante el desarrollo, en los primeros 10 o 15 minutos, Universitario salió como pensábamos, a presionar, a jugar largo, a dividir un poco, pero los neutralizamos. Sobre el final del primer tiempo, la expulsión nos condiciona”, explicó inicialmente el DT.

“El replanteo había sido bastante bueno, hasta que la segunda tarjeta roja nos puso todo cuesta arriba, por más que tratamos de agrupar al equipo, tuvimos que sacrificar a un delantero para poner un lateral. Así fue difícil de mantener. Para mí, el resultado está fuera de contexto por la realidad del partido”, agregó el estratega.

De la misma forma, Carlos Silvestri lamentó que la planificación inicial no haya podido durar los 90 minutos: “Nos hubiera gustado que en esta primera presentación se haya sostenido nuestra idea. Después de la primera expulsión usamos otra estrategia, que igual funcionó. Lamentablemente, el desarrollo final le quita valor al esfuerzo, pero vi a Cantolao luchando hasta el final. Dimos todo y vamos a revertir la situación, debemos corregir algunas cosas”.

“Nos costó el impacto de recibir el gol de penal y seguramente influyó el hecho de tener dos hombres menos. Es distinto que se cobre un penal en un 11 contra 11, porque se puede dar vuelta. Esta vez se hizo cuesta arriba y ahí nomás llegó el segundo gol, que no nos dio chance de replantear. Toca corregir. Las situaciones no eran favorables en ese momento y no era fácil manejar lo que ocurrió”, resaltó.

Además, el entrenador criticó el desempeño Jesús Cartagena, quien impartió justicia: “Fui directo con el árbitro después del encuentro, le dije que no fue justo. Cuando ya tienes 10 jugadores, el juez debe tomarse un segundo para tomar la decisión. El jugador que disputó la pelota fue con fuerza, pero ni tenía tarjeta. Quedarnos de nueve, en un empate 0-0, nos dejó descompensados. Espero que haya una reflexión sobre esto, porque recién inicia. Hay que ser profesionales y cuidadosos”.

Finalmente, Carlos Silvestri se refirió a la ausencia de hinchas en el inicio de la Liga 1: “Combina un tema económico y de aliento. Siempre es importante jugar con público, sea a favor o en contra, eso provoca otro tipo de desarrollo o intensidad. Éramos locales, así que hubiera venido bien un dinero adicional”.