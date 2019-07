​Universitario | Goleador boliviano será su fichaje estelar para el Torneo Clausura | VIDEO

En Universitario de Deportes todavía aguardan la llegada de un delantero para la Copa Bicentenario y el Torneo Clausura, el elegido será el boliviano Henry Vaca, atacante que pisará la capital en las próximas horas para cerrar su incorporación al cuadro comandado por el argentino Ángel Comizzo.

Vaca a Universitario

'El delantero boliviano que va a llegar a Universitario es Henry Vaca. Juega en The Strongest, tiene 21 años, y llega a préstamo', informaron en la cuenta de @gustavoperalta4.

Vaca debutó en el 2014 con la camiseta del Calleja boliviano, en el 2016 pasó al O'Higgins de Chile y el 2017 volvió al fútbol altiplánico para fichar por The Strongest. Además pasó por las selecciones juveniles en los sudamericanos Sub 20 y Sub 17.

Universitario de Deportes se prepara para recibir a Unión Comercio (19:45 horas ene l Estadio Monumental) en su primer partido por el Torneo Clausura, los cremas necesitan ganar sí o sí para empezar con buen pie el segundo torneo del año en Liga 1. Ganarlo es el primer objetivo que se ha puesto Comizzo, esto les permitirá meterse a las finales para tentar ser campeones nacionales a fin de año.

MÁS NOTICIAS

¡Está quebrado! Juan Manuel Vargas y la deuda millonaria que le genera preocupación

Kevin Quevedo y la lista de jugadores que no podrán jugar la fecha 1 del Torneo Clausura [FOTOS]