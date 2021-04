Cada vez que observa jugar a Universitario de Deportes termina jalándose los cabellos y renegando más de la cuenta. Germán Leguía no estuvo ajeno a declarar sobre la derrota del equipo crema de anoche ante Palmeiras, el vigente campeón de la Copa Libertadores (3-2). Para el ex jugador, el responsable tiene nombre y apellido: Ángel Comizzo.

“Comizzo no sirve para nada. No salieron a matar a Palmeiras. Por ratonear, les ganaron. Nunca se vio la mano del entrenador. Hizo cambios y se replegaron. ¿Cerrar el partido? ¿Dos a dos era un triunfo? No tuvieron idea de juego. El equipo daba vueltas por todos lados sin ideas. Con ese arquero del Palmeiras, yo pateaba veinte veces al arco”, indicó a EL BOCÓN.

LEGUÍA Y LA GARRA

Para “Cocoliche”, los hinchas a través de las redes sociales no deben ni destacar la garra: “¿Garra?, no tienen idea de juego. No hay nadad por celebrar. ¿Una derrota? El árbitro fue buena gente que cobró el penal a favor de la “U”. Encima Palmeiras no era el cuco que pintaron. Tiene jugadores corrientes y comunes”.

Por último, marcó distancias entre el juego del argentino Enzo Gutiérrez, quien anotó un doblete, y el uruguayo Jonathan Dos Santos, quien partió y hoy juega en Querétaro de México. “El 9 no apareció en todo el partido, salvo ese cabezazo que acabó en gol, pero después nada. Dos Santos era un gran delantero. Ahora para mí, Urruti fue el mejor. Aunque me sorprendió que juegue, pues a Comizzo no le gusta”, concluyó.

