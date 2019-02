Universitario: Germán Denis y el mensaje a Alianza previo al clásico

El delantero de Universitario de Deportes, Germán Denis se refirió a su racha que tiene anotando goles de penal tras los dos primeros encuentros de los cremas por la Liga 1 ante Unión Comercio y Pirata FC.

Además, el experimentado atacante argentino confesó que desea seguir en esa línea de marcar todos los partidos, pero sobre todo ante Alianza Lima, cuando se enfrenten en el primer clásico del año.

"Espero poder anotarle a Alianza Lima en el clásico. No sé si tanto hacer el gol, pero sí ganar eso no lo cambio por nada", confesó Denis a TV Perú Deportes.

Denis no se hace drama por goles de penal

El 'Tanque' merengue aprovechó para referirse a los tantos de penal que viene anotando: "En el tema de los penales ya me lo han comentado, obviamente que los penales también hay que hacerlos. Estoy para eso, para hacer goles en estos momentos me está tocando hacerlos de penal, pero a mí eso no me cambia, a lo largo de mi carrera. Los otros goles con el sistema del equipo ya van a llegar".

Mira la entrevista a Germán Denis

Germán Denis a @tvperupe -"Los penales también hay que hacerlos, estoy para hacer goles. Con el sistema y la fórmula del equipo, ya van a llegar de jugada" -"Me gustaría anotarle a #AlianzaLima y ganar, eso no lo cambio por nada" @tadokolo79 @Universitario @germandenis1981 pic.twitter.com/ou5Tb0QPKG — Marco Giovanni Cabrera (@marcogiovannic) 27 de febrero de 2019

