Universitario | Germán Denis: "Somos responsables de la salida de Nicolás Córdova"

Juan Pajuelo afirmó hace algunos días que el plantel de Universitario de Deportes aún se sentía tocado tras la salida del chileno Nicolás Córdova. Esta vez, quien habló del tema fue uno de los referentes del plantel, Germán Denis, quien indicó que ellos "son responsables" de la partida del entrenador.

“Somos responsables de la salida de Córdova. Pero hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones. Chocó su salida, por la forma cómo se trabaja, la relación. Sin embargo, los resultados mandan. No pueden echar a once jugadores, sino al comando técnico. Fue un momento en el que no lo esperábamos”, indicó el delantero crema a GolPeru.

Además, reveló las razones de la caída del rendimiento: “A partir del clásico, estábamos muy bien. Fue un desgaste físico y mental. No nos relajamos, sino que hubo un desgaste mental. El partido ante Huancayo fue decisivo [para caer en la ola de malos resultados]”, añadió.

Universitario de Deportes afrontará su primer partido bajo el mando de Juan Pajuelo este domingo a las 6:00 pm ante UTC en el Estadio Monumental.

