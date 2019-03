Universitario: ​Germán Denis lanzó dura crítica contra el arbitraje

El argentino Germán Denis lanzó una dura crítica contra el juez de línea tras la derrota de Universitario de Deportes ante Melgar en Arequipa. 'Tanque' aseguró que por su mal accionar los cremas no se llevaron un punto de la 'Ciudad Blanca'.

'Tanque' terminó mortificado

'Si el juez de línea estaba más atento quizás hubiese sido un empate. Por la jugada del primer tiempo de Hohberg que fue muy claro. Es un pase que lo desvía un defensor de ellos, pero fue muy claro. Para estas cosas hay que estar preparados y atentos', comentó el goleador de Universitario de Deportes.

'No puede ser que no esté preparado. No solo eso, también algunas divididas. No me parece justo que haya un juez de línea de la zona. Diego (Haro) dirigió bien dentro del campo, pero si no lo ayudan desde afuera, tampoco puede hacer magia', agregó Germán Denis a ESPN FC cuando abandonaba el recinto arequipeño.

Melgar, en cuatro fechas, estaba en los últimos lugares, por lo que tras el receso en Copa Libertadores era su obligación ganar y de ahí que desde el arranque salió a imponer sus condiciones. Posesionado para el contraataque, Universitario de Deportes prefirió esperar y le costó caro.