Germán Denis falló clara opción de gol ante el 'Canguro' Ferreyra

Germán Denis tuvo la primera situación clara de gol para Universitario de Deportes en su duelo ante Sport Boys, el atacante argentino no aprovechó un buen pase del 'Mudo' Rodríguez, definiendo muy débil por debajo de un 'Canguro' Daniel Ferreyra que salió rápido para taparle el ángulo de disparo.

Alberto Rodríguez se vistió de '10' habilitando de manera magistral a Germán Denis, el pase sorprendió a todos, incluído al delantero de Universitario de Deportes, quien intentó definir pero no fue lo suficiente rápido para llegar bien parado antes del remate.

En el lado rosado, Joazinho Arroé comanda el ataque de Sport Boys junto al panameño Luis Tejada 'La expectativa que tengo, junto con el resto del equipo, es tratar de ganar todos los puntos posibles, porque ya sabemos que no debemos cometer errores por la difícil situación en la que nos encontramos. Además, faltan pocas fechas y tenemos que salir a ganar', declaró el volante rosado.

Arroé también se refirió a la racha de cuatro triunfos de Universitario de Deportes 'A mí me tiene intranquilo no cometer más errores nosotros. Si no cometemos errores y estamos bien parados, pienso que podemos hacerle partido a cualquier equipo. Es cuestión de que nosotros sepamos hacer el partido y estar concentrados. Como te repito, Melgar, yo creo, juega mejor que la ‘U’ y no me preocupa lo que puedan hacer ellos', comentó en la previa.