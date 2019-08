Universitario: Germán Denis aún no puede debutar en Reggina de Italia por un problema en Perú

Germán Denis fue presentado como todo un ídolo en Italia, pues el delantero crema (con pasado en Atalanta, Udinese, Cesena y Napoli) es el gran refuerzo de Reggina, club que milita en la Serie C (Tercera División).

Sin embargo, no todo es color de rosa para el delantero argentino de 37 años. Resulta que los medios italianos han informado que Germán Denis no podrá realizar su debut este fin de semana, debido a que la dirigencia de Universitario aún no envía el tránsfer del jugador y su debut se vería aplazado hasta la siguiente fecha.

Este fin de semana, Reggina pensaba contar con Germán Denis, su gran refuerzo, para el duelo frente a Cavese del domingo en la Serie C. Incluso Germán Denis ya ha completado varios entrenamientos y estaba listo para estrenarse con la camiseta grana del Reggina.

Recordemos que Universitario de Deportes cuenta con Anthony Osorio como el reemplazo natural de Germán Denis, pero por ahora el técnico Ángel Comizzo ha preferido colocar a Alejandro Hohberg como 'falso 9', una posición que ya ha desempeñado en varias ocasiones durante su paso por Alianza Lima y actualmente con los cremas.

También te puede interesar

Julio César Uribe suelta una lisura en vivo tras comentario sobre Enmanuel Páucar y desata risas del panel | VIDEO

Selección peruana | A 50 años del recordado empate 2-2 ante Argentina en la Bombonera | VIDEO

Selección peruana | Carlos Zambrano definirá en las próximas horas dónde jugará esta temporada