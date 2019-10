Universitario | Leguía: "Estamos en contra de los estatutos pero seria una irresponsabilidad poner en peligro el club"

La Federación Peruana de Fútbol publicó en sus redes sociales un comunicado de Universitario donde se mostraba a favor de los nuevos estatutos impuestos el último lunes en la Videna. Dicha noticia cayó como un balde de agua fría en todos sus hinchas y también en los otros clubes que estaban en contra de la medida como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Si bien es cierto que Jean Ferrari trató de explicar lo que sucedió con Universitario, ahora, el administrador temporal del club, Raúl Leguía, dio detalles de cómo surgió el cambio de decisión en el cuadro 'merengue'. "Nosotros estamos en contra de los estatutos y votamos así", dijo Leguía en conversación con el periodista Gustavo Peralta.

Asimismo, el directivo crema agregó que era una irresponsabilidad poner en peligro al club y sus metas si estaban como opositores de la FPF. "Poner en peligro el tema de la reestructuración del club seria una irresponsabilidad nuestra con el club. Estamos inmersos en una batalla legal, administrativa y económico financiera para sacar al club adelante”, agregó.

Finalmente, Raúl Leguía, señaló que en Universitario no hay, ni habrá cambio de posición: "Ya no, no hay cambio de posición, perdió la posición asumida. Hoy vamos adelante”.

