Universitario en pie de guerra con la Sunat por dinero de Federación

Universitario termina el año con un tremendo problema por solucionar ya que podría perder 772 mil dólares, el ingreso que debe recibir de la Federación por ceder jugadores a la Selección.

Los cremas esperan que no demore la Federación Peruana de Fútbol en dar respuesta y que haya humo blanco, poder cubrir gastos para contrataciones y no hacerle caso a la orden de Sunat

“La Sunat pretende hacer un embargo ilegal de los ingresos. Hace algunos años Universitario creó un fideicomiso, ese patrimonio una vez que ingresa a ese fideicomiso es inembargable por mandato de la ley”, afirmó el presidente de la Junta de Acreedores, José Gamarra. En la ‘U’ consideran un atropelló de Sunat y anuncian una demanda penal.

Habla ‘Cocoliche’

Sin embargo, para el ex gerente deportivo Germán Leguía se viene una semana decisiva para la ‘U’ , donde cualquier cosa puede pasar y antes de buscar refuerzos debería pagarle a los jugadores que salvaron al club del descenso.

“Le deben a todo el mundo y no le pagan a Sunat, ese es el gran problema. Recién pagaron octubre y una parte de noviembre al plantel. Todo está mal y cómo han podido seguir jugando”, precisó el ex gerente deportivo que no le interesa volver a la institución merengue sino tiene un pensamiento claro. “Yo sueño con sacar a Gremco de la ‘U’”, expresó Leguía.