Universitario: Edison Flores se despide de Samuel Eugenio y cuenta emotiva anécdota cuando era juvenil | FOTO

¡Al profe con cariño! La noticia del fallecimiento de Samuel Eugenio ha golpeado a todo el pueblo de Universitario de Deportes. Uno de los 'descubrimientos' del extécnico merengue, Edison Flores manifestó su pesar en las redes sociales y le dedicó un último mensaje a quien fuera su entrenador cuando recién empezaba a jugar.

"Hace años, dejé de jugar fútbol cuando mi abuelo falleció. En ese momento estaba en Chumpitaz y recibí una llamada: “¿Por qué has faltado estos meses? Ven, te necesitamos”. Era el profe Samuel y ahí fue cuando lo conocí. Descanse en paz. Muchas gracias por sus enseñanzas y empuje", tuiteó el 'Orejas' tras conocerse el fallecimiento de 'Chamucho'

Samuel Eugenio: Rafael Guarderas también se despidió de su exentrenador

"Me abriste las puertas del club al que quería ir. Apostaste por mi pese a ser un desconocido. Me trataste como la pieza mas importante de tu equipo sin serlo. Me enseñaste lo que era jugar en la U. Pese a todo tenias un cariño hacia el club y tus jugadores. Nos convencías de tal forma que nos hacíamos invencibles y con todo esto logramos campeonar tres fechas antes. Con esto me hiciste el mejor jugador del año y me diste las armas para comenzar mi sueño. Nunca tuve la oportunidad de decírtelo pero gracias. Gracias por confiar en mi desde el primer día que pise campo mar. Por ahí sea tarde ahora que ya no estas pero se que donde quiera que estes lo vas a recibir y vas a sonreír como siempre lo hacías. Siempre te recordare como la persona trabajadora que eras. Que pese a tener un sin fin de problemas te dabas integro a tu trabajo. Siempre con esa sonrisa que te caracterizaba y lo que nos transmitías. Se te va a extrañar. Un fuerte abrazo abrazo al cielo Chamuco, profe, amigo ya nos volveremos a encontrar", publicó en su cuenta de Instagram el ahora jugador de UTC.

