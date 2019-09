​Universitario: directivo se pronuncia sobre la posible vuelta de Juan Manuel Vargas | FOTO

VER | Jean Ferrari, Gerente Deportivo de Universitario de Deportes, se pronunció sobre la posible vuelta de Juan Manuel Vargas al cuadro crema, si bien el zurdo se encuentra fuera de ritmo, siempre surge como posibilidad su retorno al fútbol peruano.

'Vuelvo al tema del respeto. Juan Manuel merece un respeto porque ha sido parte de la institución. Es imposible que hoy declare sobre si alguien viene o si alguien se va. Para esas cosas, primero tengo que hablar con el entrenador. No voy a especular sobre algo que no hay, que no existe', comentó Ferrari en referencia a un retorno del 'Loco' Vargas a tienda merengue.

En lo que se refiere al primer equipo las cosas marchan por buen camino, Universitario de Deportes pelea por el Torneo Clausura y mantiene viva su ilusión de salir nuevamente campeón del fútbol peruano.

