Universitario: Dimas Zegarra fue encontrado y ya está con su familia

Una buena noticia para la gente crema y para todos los amantes del fútbol. Dimas Zegarra, histórico arquero de Universitario de Deportes, fue encontrado la tarde del lunes luego de estar desaparecido por más de 24 horas. Felizmente, ahoya ya está en casa al lado de su familia.

Como se recuerda, alrededor de las 10 am. del último domingo, Dimas Zegarra, que tiene 85 años y sufre de Alzheimer, salió de su vivienda en Breña para ir a la bodega a comprar una máquina de afeitar. El pánico se apoderó de sus familiares cuando las horas transcurrieron y el exguardameta no regresaba. Tras indagar por la zona, ningún vecino dio razón de su paradero.

Fue entonces que su esposa Hilda Reátegui y su hijo pusieron la denuncia de su desaparición en la comisaría. Conocida la noticia, los hinchas cremas la difundieron en las redes sociales y eso ayudó a que, más de 24 horas después, Dimas Zegarra fuese encontrado sano y salvo.

Es preciso mencionar que esta no es la primera vez que Dimas Zegarra se extravía. Aunque, es verdad, nunca había estado lejos de casa por tanto tiempo como sucedió en esta ocasión.

"Buenas tardes amigos, quiero agradecerles a todos por su preocupación. Ya me encuentro en casa. Gracias especialmente a la señorita Milagros, quien llamó a Hilda para avisarle donde me encontraba y quien me brindó su compañía estas últimas horas", se lee en el Twitter que está a nombre de Dimas Zegarra y que, obviamente, es manejada por una persona cercana a él.