Universitario | Diego Haro se disculpó con defensa de Deportivo Municipal: "Reconoció su error" | VIDEO

Se dio cuenta de su error. Una vez terminado el encuentro en el estadio Monumental, donde Universitario de Deportes cayó por 4-2 ante Deportivo Municipal, el juez de la contienda, Diego Haro se disculpó con el defensa edil, Yordi Vilchez, por el penal inexistente que cobró a favor de los cremas.

"La pelota me dio en el hombro. Al retorno del medio tiempo, le dije al árbitro si había visto la repetición en el descanso y me dijo que sí y me pidió disculpas. Por lo menos Haro fue caballero en reconocer su error", reveló el futbolista de Municipal a Fútbol en América.

El resto de la historia ya es sabido por todos. Tras la sentencia de Haro, Germán Denis fue quien se encargó de cobrar la pena máxima, la misma que erró y la que pudo haber cambiado el destino del juego.

Con este resultado, Deportivo Municipal llegó al tercer lugar del Torneo Apertura con 23 unidades solo por debajo de Deportivo Binacional y Sporting Cristal. En la siguiente jornada jugará de local ante Pirata FC.

