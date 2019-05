Universitario: Diego Chávez sería el fichaje 'bomba' para el Torneo Clausura

Un conocido en tienda crema. Diego Chávez ha revelado que existe una posibilidad para volver a Universitario de Deportes a mitad de año, especialmente pensando en lo que será el Torneo Clausura.

Al respecto, el lateral derecho indicó lo siguiente: “Quiero volver a Universitario, soy hincha y me he formado en el club. Trabajo duro para que se pueda concretar mi sueño. Al menos mi representante me pide que siga enfocado porque existe una posibilidad a mitad de año, debido a que la ‘U’ puede cambiar de administradores para el Torneo Clausura”, señaló Diego Chávez a Depor.

“Sé que Nicolás Córdova es un técnico bastante exigente. Y estoy convencido de seguir enfocado en mi carrera, para que, si se da la posibilidad, pueda encajar en el equipo”, añadió el jugador, quien salió campeón con el cuadro crema en el 2013 al mando de Miguel Ángel Comizzo.

De momento, Universitario de Deportes se encuentra enfocado en la Liga 1, donde ya se encuentra lejos de la pelea por el título pero buscará seguir sumando para quedar en una buena posición en la tabla acumulada.

