En busca de una nueva oportunidad. El inicio de la pretemporada de Universitario estuvo marcada por la presencia de un viejo conocido. Diego Chávez formó parte de los primeros días de trabajo del equipo de Gregorio Pérez, con una única consigna en mente, ganarse un lugar en el plantel crema.

Aunque por el momento su situación en el club no ha sido definida, el jugador confía en que podrá llenar los ojos al entrenador uruguayo. Sin embargo, hace un ‘mea culpa’ de los errores que cometió en el pasado, los cuales lo alejaron del fútbol profesional.

“Paraba saliendo, no tomaba mi profesión en serio. No tenía qué comer y menos mal mis viejos siempre me abrieron su casa y su mesa para mí y los míos. Jugué en Sport Rosario y me regresé a Lima, porque me debían tres meses. Jugué ‘Copa Perú’ por José Gálvez y luego firmé por Binacional”,dijo a Trome el lateral derecho de 26 años.

Por otro lado, sabe que el hecho de que le hayan abierto las puertas nuevamente en su casa, Universitario, es nueva oportunidad para levantar vuelo en su carrera futbolística.

“Es un renacer, una gran oportunidad que me da la vida y el fútbol, y no pienso desaprovecharla. Voy a demostrar que sigo vigente”, añadió el popular “Chaveta”.

