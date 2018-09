Se fue de Universitario por la puerta falsa y ahora su equipo es líder en Colombia

En Colombia, hay un equipo que es la actual sensación y que es dirigido por un entrenador que se fue por la puerta falsa de Universitario de Deportes. Esa escuadra no es el Atlético Nacional, América de Cali, Junior de Barranquilla o el Millonarios. No, se trata del humilde conjunto de La Equidad.

El equipo de Bogotá es líder de la Liga Águila con 21 puntos (puntaje perfecto en siete juegos disputados), dos más que Tolima, su más cercano perseguidor que, además, tiene un partido más. El técnico del cuadro 'asegurador' es nada menos que Luis Fernando Suárez, a quien los hinchas de la 'U' seguramente no lo recuerdan con mucho aprecio.

Paso en falso con la crema

Luis Fernando Suárez llegó a Universitario con un gran cartel. Por ejemplo, había estado al mando de dos selecciones (Ecuador y Honduras) y de equipos importantes de su país.

Sin embargo, en la 'U' no le fue nada bien: dirigió 16 partidos y sumó 3 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Dejó al elenco merengue en los últimos puestos. Fue cesado de su cargo luego de caer 3-2 ante Unión Comercio en la primera fecha del Torneo Clausura. Roberto Chale tomó su lugar y la mejora fue notable, logrando incluso que los de Ate se instalen en la Copa Sudamericana.

"Le dimos todo lo que nos pidió: psicólogo, deportólogo, refuerzos y no se han dado los resultados. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo, no le podemos dar de crédito todo el Torneo Clausura", dijo en ese momento Raúl Leguía, entonces administrador de la 'U'.

Después de ese paso en falso, Luis Fernando Suárez se fue a dirigir al Dorados de Sinaloa, en México. En el 2017 llegó a La Equidad, club donde alguna vez jugó Renzo Sheput.

En su actual plantel, el colombiano dirige a otro conocido nuestro: el delantero Luis Alberto Perea, quien defendió la camiseta de León de Huánuco, Universidad San Martín, Sport Huancayo y César Vallejo.

Hoy, Luis Fernando Suárez ha vuelto a las primeras planas de los diarios pues ha consolidado a un humilde equipo como La Equidad como único líder del fútbol colombiano. Su buen trabajo lo ha llevado incluso a ser voceado como próximo entrenador de la selección de su país. Experiencia tiene. Oficio también.