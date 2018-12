Universitario denuncia que SUNAT quiere quedarse con el dinero del Mundial

Universitario de Deportes fue el club peruano que más dinero recibió por parte de la FIFA debido a los jugadores que aportó para el Mundial de Rusia 2018 con un total de 772 590 dólares. Sin embargo, este dinero podría dejar de pertenecerle al conjunto crema debido a una decisión de la SUNAT. Así lo ha informado el administrador del club, Carlos Moreno.

"La SUNAT, de manera ilegal, está pretendiendo ejecutar un embargo sobre el dinero del Mundial pero todos los flujos de ingresos y bienes que genera el club se encuentran cedidos a un fideicomiso que es administrado por el grupo Coril. Por esto, todos los ingresos son inembargables. Esperemos que la FPF no avale este proceder de la SUNAT, al cual lamentablemente ya estamos acostumbrados. Hay una hostilización permanente por parte de ellos contra esta gestión pero estamos activando las medidas legales correspondientes para defender ese dinero", indicó el administradoa a Ovación.

Además, agregó que "Esta deuda de 8 millones y medio de dólares no es con la SUNAT, sino es un activo corriente que hemos heredado como nueva administración concursal. Sin embargo, más deudas se van generando por la arbitrariedad de los funcionaros de SUNAT, que en la Junta de Acreedores no permiten los cambios de estatutos que nos permitan tener beneficios tributarios. Mientras no se dé un cambio, vamos a pagar la deuda bajo protesta, pero ya hemos iniciado acciones legales para hacer valer estos derechos que nos corresponde como asociación sin fines de lucro. Para pedir este dinero la SUNAT no aduce nada, simplemente la existencia de la deuda", dijo Moreno.

Cabe recordar que la FPF recibió un total de 2 170 610 dólares y Universitario de Deportes fue el tercer club en Sudamérica que más dinero recibió.

