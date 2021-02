Una semana tardó Universitario de Deportes en pasar del 99% al 100% el avance de la negociación con Bruno Vides y apenas unas horas bastó para que el acuerdo se caiga. Así, el cuadro de Ángel Comizzo fracasó un mes después de buscar delantero en el exterior. Siete futbolistas, cinco argentinos y dos paraguayos sonaron muy fuerte en Ate, pero ninguno de ellos se quedó. ¿Por qué?

“El agente de Bruno Vides dice que se cayó el pase del delantero argentino a Universitario. ¿Fue por la comisión al agente? ¿El jugador ya no quiso? ¿La U no cumplió con algo? ¿Los pasajes no se llegaron a comprar? Urgen las respuestas”, escribió el periodista de ESPN, Gustavo Peralta, con lo que encendió todas las alarmas. Desde el lunes pasado, el acuerdo entre el futbolista y Universitario de Deportes estaba al 99%.

El agente de Bruno Vides dice que se cayó el pase del delantero argentino a Universitario. 🤷‍♂️

¿Fue por la comisión al agente? ¿El jugador ya no quiso? ¿La U no cumplió con algo? ¿Los pasajes no se llegaron a comprar? Urgen las respuestas. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) February 13, 2021

Entre lunes y martes aún no se podía anunciar el fichaje. Al parecer, un incremento en la comisión de la transferencia complicaba el acuerdo. La negociación se prolongó y tras varios días, finalmente el futbolista decidió dar marcha atrás. La primera reacción en redes fue golpear a la administración de Universitario de Deportes, a quien se acusó de no saber negociar, puesto que era el séptimo refuerzo que sonaba y se caía. Peor aún, asomaba un supuesto ridículo por tener ya al futbolista casi confirmado, incluso horas antes se anunciaba su fecha de llegada a Lima.

Antes de Bruno Vides sonaron Francisco Fydriszewski, Sebastián Sosa, Hernán Barcos, Joaquín Susvielles, Nildo Viera y Jorge Miguel Ortega. Ninguno llegó a buen puerto con Universitario de Deportes. ¿Por qué se hace tan complicado fichar en la ‘U’? Para empezar, hay un recorte presupuestal que impidió inicialmente negociar con futbolistas de altas pretensiones, posteriormente se amplió el presupuesto, esfuerzo que se hizo para fichar a Vides. Sin embargo, algo pasó que desanimó al argentino.

“Quiero agradecer al club Universitario por el interés y pedir disculpas ya que mi llegada no se dio por un tema familiar. Todo fue ajeno a lo económico y deportivo. Desde ya, muchas gracias a la institución y sus hinchas por la comprensión. ¡Saludos!”, escribió el futbolista Bruno Vides para explicar por qué su llegada a Universitario de Deportes no se dio, dejando así en claro que más que una falta de capacidad para negociar en Ate, un evento fortuito y particular acabó con el acuerdo casi listo.

Eso sí, con la pretemporada casi completada y a un mes del torneo, no contar con el “nueve” extranjero todavía es un indicador de que algo no se está haciendo según lo planificado en Universitario de Deportes, equipo que este año buscará ganar la Liga 1 y deberá enfrentar además la Copa Libertadores desde la fase de grupo.