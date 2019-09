Universitario de Deportes vs. Alianza Lima | ¿Quién llega como favorito al clásico? Exjugadores y técnicos responden

"La 'U' es favorito" - José Pereda

“Creo que mejor llega Universitario de Deportes es favorito para quedarse con el clásico. Hoy por hoy, Ángel Comizzo está teniendo buenos resultados y el fútbol se basa en eso. Además de tenerlos en un equipo grande como lo es Universitario”.

"Será reñido" - Guillermo La Rosa

“Ambos llegan bien, porque la ‘U’ es puntero y Alianza Lima está cerca. Eso quiere decir que los dos equipos más queridos del país llegan peleando por la punta. Los dos entrenadores han mejorado la parte técnica y táctica. La ‘U’ está ganando y está más sólido. Alianza también llega ganando y tiene jugadores de experiencia. Será un clásico bastante reñido y peleado”.

"No hay favoritos" - Julio César Uribe

“Ambos llegan bien. Solo con dos puntos de diferencia, han ganado sus últimos partidos, los dos buscan lo mismo y son grandes. Considero que no hay favorito. El trabajo de ambos técnicos es bueno. Pablo Bengoechea, con Alianza, cerca de ratificar su buen trabajo. Y Comizzo, con un trabajo sin mucho bombo ni platillo, ha puesto a Universitario en la punta”.

"Los clásicos deben jugarse" - Jaime Duarte

“Universitario de Deportes llega mejor al partido porque está primero. Pero eso no cuenta cuando es un clásico. Futbolísticamente, ambos tienen chances de ganar el duelo. Las estadísticas solo quedan para hacer comentarios porque los partidos se tienen que jugar. Los dos técnicos juegan como ellos aprendieron a hacerlo y juegan de manera parecida. A ellos los han traído para tener arriba a sus equipos”.

"La 'U' viene creciendo" - Eusebio Acasuzo

“En un clásico no importa quién llegue mejor. Va a ser un partido bastante duro. La ‘U’ viene creciendo, el técnico le está dando la oportunidad a las canteras y eso es importante. Estos chicos van a crecer bastante en este partido. Universitario se encontrará con un rival difícil y por eso será un lindo partido”.

"La hinchada local es un plus" - Juan José Oré

“Los dos equipos llegan bien, con un triunfo y están compartiendo la punta. Es un partido de un pronóstico reservado. La ‘U’ jugará de local, con toda su hinchada, es un plus a favor y ojalá que lo transmitan y los jugadores puedan ganarlo. La ‘U’ ha mejorado mucho en defensa, que era algo de lo que adolecía. Es un equipo que cuando no tiene el balón se repliega bien para defender”.

"En un clásico no hay favoritos" - Francisco Melgar

“Los dos llegan bien. Tal vez por juego, Alianza Lima llegue mejor, porque la ‘U’ ha ganado sus dos últimos partidos de visita en los últimos minutos. Pero la verdad, en los clásicos eso no importa, hacía tiempo que los dos no se enfrentaban estando en la punta. Es más, el que gane ese partido será líder. En los clásicos no hay favoritos y menos ahora que ambos están arriba”.

"Ambos llegan bien" - Alfonso Yañez

“Los dos llegan bien, por algo están punteros. Ambos llegan en buen momento. Tal vez, la localía puede ser un puntito a favor para la ‘U’, pero en un clásico todo puede pasar. Hace tiempo que no llegan en primer y segundo lugar, y por eso será un partido parejo, reñido y es muy difícil de dar un resultado o un favorito”.

"Hay que ganar como sea" - José Carranza

“En un clásico nunca se sabe quién llega mejor. La ‘U’ no está jugando bien, pero está sacando los resultados, lo importante es ganar como sea y el equipo lo está haciendo. Este es un partido que define mucho en el Torneo Clausura, aunque es muy prematuro decir que el que lo gane se proyecta como campeón”.