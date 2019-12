Universitario | Álvaro González fue ofrecido, esto dijo hace unos meses sobre su llegada al club | VIDEO

La crema va tomando forma. Tras las contrataciones de Iván Santillán y Donald Millán, tal parece que el deseo del propio jugador y de los hinchas se haría realidad: Álvaro González podría llegar a Universitario de Deportes.

El popular ‘Tata’, mítico jugador uruguayo que formó parte de la generación de oro de su selección, que ganó la Copa América 2011 y llegó hasta los octavos de final del Mundial Brasil 2014, fue ofrecido a Universitario de Deportes. Y en Ate van a iniciar las conversaciones para que el experimentado volante se sume al equipo por toda la próxima temporada.

Hace algunos meses, el propio futbolista, que actualmente tiene 35 años, confesó que tuvo un acercamiento con Universitario, pero que no se pudo concretar. “La liga peruana ha crecido. Hace poco hubo interés de la “U”, pero no se concretó. La puerta sigue abierta. No descarto llegar pronto”, dijo aquella vez el ‘Tata’ a Movistar Deportes. Ahora, tiempo después, podría cumplir ese anhelo, aunque las negociaciones recién arrancan y falta mucho para ello.

Universitario no quiere volver a decepcionar en el torneo local y en la Copa Libertadores, por lo que van por lo mejor del continente.

