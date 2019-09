Universitario de Deportes | Un 'Enano' que se hace gigante, por Renzo Morales

A continuación, sírvase completar los párrafos escritos con una de las siguientes tres opciones:

a) La ausencia de Germán Denis cuesta demasiado aún.

b) Qué haríamos sin Alejandro Hohberg este 2019.

c) No sé, no logré ver el partido (no lo transmitieron).

Hay partidos que deben jugarse antes del pitazo inicial. O, al menos, que empiezan a sentirse en la gente, en los hinchas, muchos minutos y hasta días antes. A veces por la emoción; otras, como esta, por la incertidumbre de saber dónde ver a Universitario de Deportes. Pues, para aquellos que no viajaron a Huánuco, ver el encuentro fue toda una odisea, que fue resuelta en su mayoría al mismo estilo de la Copa Perú: la transmisión de un medio local por redes. Empero, en la cancha, los cremas vivieron las mismas líneas que sus pasadas presentaciones,...

Es que si la ausencia de Germán Denis ya dolía, pues no hay otro ‘9’ con sus características en el equipo, los convocados a sus selecciones le quitan a Universitario mucha fuerza y hace recordar, en un déjà vu, esos años en que ceder a un titular era padecer. Otra vez quedó demostrado que Correa está lejos de Quintero, y que no tener a Pablo Lavandeira en la zona del medio priva de fútbol. Y la ‘U’ no va a mejorar si sigue saliendo a la cancha con esa idea de que...

Pero cuando el equipo no se halla, Alejandro Hohberg prende la luz y les muestra el camino (sea con un gol o una asistencia). El ‘Enano’ es de los pocos que ya entendió la exigencia e idiosincrasia de ser merengue y no deja nunca de buscar. Lideró el equipo desde el inicio, intentó desde fuera del área, respiró profundo cada que el cuerpo no daba más y marcó el único gol del partido para que Universitario siga arriba en la tabla, gane en Huánuco tras 24 años y continúe en la lucha por el título del Clausura. Es ahora más claro,...

Cómo costó ganar

El gol de Alejandro Hohberg se gritó como una final, aunque estamos lejos de una. Se celebró como un clásico, pese a que no fue uno. Y fue comentado como un ‘golazo’, y tampoco lo fue, para ser sincero. Pero cómo costó marcarlo. Y es que fue un primer tiempo sin ideas, el club de Ate no generaba un solo intento claro de tres o más toques. Osorio probó sin suerte y ‘Ale’ con sus mil intentos, pero sin peligro. Los huanuqueños, en cambio, tuvieron las más claras, evidenciando que...

Pero, si hay un Hohberg para salvar al equipo, también existe un José Carvallo. El portero fue, de lejos, una de las figuras de los cremas y sacó hasta tres ocasiones claras en la primera mitad. El cuadro local, al buen ritmo de la sutileza de Jack Durán, ponía en aprietos a la ‘U’. Guarderas, Alfageme y los laterales sufrían con los constantes ataques, que tocaban el balón de un lado a otro intentando abrir el campo. Pero, estaba Carvallo siempre seguro y, cuando no lo estuvo, la suerte llevó el tiro de Carbajal al palo y salvó a Universitario, que no llegaba al área rival y lloraba que...

La segunda parte fue mucho más desastrosa. Universitario ya sin piernas por el partido a mitad de semana (con viaje incluido) y por la lluvia torrencial que mató el fútbol y el poco físico que tenían los cremas, firmaba el 0-0 de visita. Pero Huancayo ganó en la previa y, a la par, los ‘grones’ también hacían su parte en Matute. Entró Carlos Olascuaga y De la Cruz para buscar el último aliento, pero...

Y cuando ya el partido había acabado. A los 93’ de la contienda y cuando gran cantidad de hinchas ya estaban fuera del estadio, Alejandro Hoberg cogió el balón, que más que de un pase vino de un rechazo, corrió, se perfiló y pudo entrar mucho más al área, pero el cansancio le jugaba en contra, así que pateó a quemarropa y cruzado. Gol. Un tanto que liquidó un partido que se complicó más por las condiciones que por el juego y que se vivió como una final. Gol para el 0-1 que basta. Y ahora sí, repitamos todos juntos:...