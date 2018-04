Universitario de Deportes: recuerda el último partido de Diego Manicero [VIDEO]

Aunque el plan era ir poco a poco con su recuperación y que, en algunos cotejos más adelante, pueda jugar de titular; la lesión de Juan Manuel Vargas y la poca amplitud del plantel obliga al director técnico Pedro Troglio a mandar a Diego Manicero al campo desde el vamos ante San Martín. El argentino volverá a jugar por Universitario de Deportes tras ocho largos meses de inactividad.

Como se recuerda, Mani fue intervenido por una lesión en su rodilla que arrastraba en agosto del 2017 y su tiempo de recuperación se estimó en seis u ocho meses. Sin embargo, el jugador pasó por una larga rehabilitación y, en las vacaciones, también recibió terapia en Argentina, para acelerar la fecha de su retorno a las canchas. Fue así que en marzo, Diego Manicero ya entrenaba sin molestias con el plantel de Universitario de Deportes.

No obstante, se le recomendó entrenar en el receso por la fecha FIFA, en una especie de pretemporada, para poder mejorar en su estado físico. Y también se le pidió que no se arriesgue al viaje que tuvieron a Cajabamba la jornada pasada. En este partido ante San Martín, Diego Manicero iba a ir de suplente y solo tendría minutos en el complemento para ir agarrando ritmo de a pocos y no exigirse demasiado.

Su último partido

Pero el Loco acabó el último entrenamiento con molestias musculares y fue descartado. Así, Troglio se decidió por Diego Manicero. El último partido del argentino fue el 6 de agosto del 2017, que perdieron 1-0 ante UTC de visita. En aquel encuentro, 'Mani' entró a los 75 minutos por Roberto Siucho, aunque no pudo evitar la derrota de Universitario de Deportes.

"Yo ya estoy a disposición del director técnico. Me siento feliz de volver a hacer fútbol", declaró Diego Manicero.

