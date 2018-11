​Universitario: Titular crema se puso melancólico tras última práctica

Uno de los jugadores titulares de Universitario de Deportes en gran parte del campeonato se puso melancólico tras último entrenamiento, Jersson Vásquez hizo público el sentir del grupo crema tras la última práctica del plantel completo previo a su duelo ante Comerciantes Unidos por la última fecha del Torneo Clausura.

Cierran la página 2018

'Llegó el día que uno menos espera,ese último entrenamiento donde sabes que ya no volverás a ver a muchos, me embarga la melancolía de ver cómo empezamos y cómo se termina, un año durísimo pero terminándolo de la mejor manera, gracias Dios por permitirme gozar de este maravilloso grupo,gracias por darme lo que más me gusta @Campo Mar "U"', publicó el lateral izquierdo de Universitario de Deportes en su cuenta de Facebook.

En las instalaciones de Campo Mar se vivió un gran ambiente por parte del plantel crema, pues muchos estarían teniendo sus últimos días de entrenamientos en Universitario de Deportes, ya que culminan sus contratos y no renovarían.

Por ello, varios jugadores del primer equipo aprovecharon para disfrutar al máximo estos momentos y los que vendrán antes de que el comando técnico decida dejarlos libres. Asimismo, para otros futbolistas estos días serán claves para ampliar su vínculo con Universitario de Deportes o empezar a buscar otro club.

Aldo Corzo también quiso dedicarle una publicación al último día de trabajos, el lateral derecho de Universitario de Deportes todavía no sabe si seguirá en el club la siguiente temporada porque cuenta con algunas posibilidad de emigrar.