Universitario de Deportes | Tiago Cantoro firmó contrato con cremas por cuatro temporadas

Con la ilusión de escribir su propia historia en Universitario de Deportes y, porque no, superar lo hecho por su padre a finales de la década del 90, Tiago Cantoro estampó su firma para jugar con los cremas por las próximas cuatro temporadas.

En los ojos de Tiago Cantoro se reflejan la ilusión de emprender su primer proyecto como futbolista profesional, pero es consciente que el apellido significa mucho en la institución y espera estar a la altura.

“El hecho de que mi papá (Mauro) haya jugado en Universitario de Deportes no me genera ninguna presión. Soy un punto aparte, quiero formar mi camino”, manifestó en la conferencia, realizada ayer en la sala de conferencias del estadio Monumental de Ate.

Durante la cita, el delantero señaló que dará lo mejor para demostrar a la directiva que no se equivocaron en contratarlo.

“Estoy muy feliz de estar acá y poder firmar mi primer contrato. Estoy con ansias de demostrar que no se equivocaron”, comentó el futbolista.

Momentos difíciles

El ‘Torito’ recordó los momentos difícil que pasó a inicios de año, cuando su futuro era incierto en la institución de Ate.

“Fueron momentos duros y complejos, pero gracias a Dios está la familia y ellos me motivaron a seguir entrenándome al 100%. Uno no sabe las oportunidades de la vida. Todos esos momentos complejos me han servido de aprendizaje”, agregó.

Asimismo, recordó esos días en los cuales lo crucificaron en las redes sociales por no firmar por la institución y descartó que durante este año haya existido ofertas de clubes del exterior.

“Trato de olvidarme de los sucedido. La familia me ayudó a salir de este tema difícil, ellos me animaron a dar fuerzas. Ahora estaré más preparado. Ofertas en concreto, no las tenía, pero siempre las escuché".

Cantoro aseguró que le viene bien la idea de vestir en algún momento la blanquirroja.

A cualquier jugador le ilusiona estar en la selección peruana, pero lo único que pienso es entrenar mucho y cuando me toque, estaré preparado”, concluyó.