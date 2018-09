Universitario de Deportes: Terrible noticia tras recibir sanción

Los problemas son de nunca acabar para Universitario de Deportes que busca salir a flote en este Torneo Clausura. ¿Qué pasó? La Administración del club está próxima a perder S/ 800,000.00 debido a la sanción impuesta por parte de la Comisión Nacional contra la Violencia tras los actos de violencia en el último clásico (11 de agosto en el Nacional) donde resultó herido el comandante, Edwin Jiménez Navarro, y luego de tres semanas falleció (31 de agosto).

Las autoridades decidieron que el club dispute el juego contra UTC de Cajamarca sin utilizar las tribunas populares (Norte y Sur), mientras que en los compromisos ante San Martín y Unión Comercio por la cuarta y quinta fecha, respectivamente se jugarán sin la presencia de público. En Universitario de Deportes pusieron el grito en el inicio toda vez que es un duro golpe a las arcas de la institución, además, ya vendieron abonos para los partidos que harán de local en el presente Clausura.

Por ello, la Administración acudirá este lunes al Consejo Superior del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a fin de revertir esta media al menos para los partidos ante San Martín y Unión Comercio. ¿Y el duelo contra UTC? Pues los funcionarios de la 'U' consideran que por motivos de tiempos será difícil que esta Comisión falle antes del juego contra los cajamarquinos programado para el martes 11 de setiembre en el estadio Monumental.

En Ate esta sanción es considerada por arbitraria, ya que la Comisión Nacional contra la Violencia no está facultada para ordenar cierre de estadios sino imponer castigos económicos. "El lamentable hecho que llevó al comandante, Edwin Jiménez Navarro al hospital fue el ingreso de la banderola y la supervisión de las cosas que entran al estadio lo hace la propia policía. Que al club lo sancionen por hechos que cometa o fomente, pero por principio básico de derecho no se puede castigar por algo que no tiene ningún tipo de responsabilidad", señaló el administrador crema, Carlos Moreno.

