Universitario de Deportes: "Tenemos presupuesto para dos refuerzos"

El gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, Carlos Univazo admitió que el club maneja un presupuesto para fichar a dos jugadores, siempre y cuando la Comisión de Licencias de la FPF levante el castigo que les impide contratar.

"Para nosotros solo es un rumor, no ha llegado ni un indicio, ni la más mínima señal, ni un mail ni llamada. Solo rumores que recoge a través del periodismo. Dadas las cosas como están y si verdaderamente tuviera asidero, no se me ocurría decir que sí, sería una torpeza. Es una sanción injusta y adelantarnos a una nueva posible sentencia sería entorpocerla", reveló el dirigente crema.

"Está la posibilidad de contratar sin salirnos del presupuesto. A inicio del año presentamos uno, se tuvo algunos alivios como la salida de Troglio que nos permite tener un saldo y contratar al menos un par de jugadores. Para nadie es un secreto que necesitamos un '9' y uno en la zona defensiva", añadió.

