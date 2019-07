Universitario de Deportes | Temor en hinchas cremas por antecedentes de indisciplina de Henry Vaca | VIDEO

Henry Vaca, volante boliviano de 21 se sumó al plantel de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura. Cuenta con una gran habilidad, no obstante, hay cierto temor por parte de los hinchas cremas, debido a una indisciplina en el país altiplánico.

El antecedente es en su exequipo The Strongest, que también lo perjudicó en la selección boliviana el año 2018. Todo el conflicto quedó en reserva, aunque luego fue separado del plantel y por ende no fue tomado en cuenta para la convocatoria de Bolivia, que disputó un amistoso con Curazao.

Con su llegada a Universitario de Deportes, el mediocampista espera recuperar su mejor momento futbolístico que lo hizo conocido en su país. “Vengo al equipo más grande del Perú, estoy muy contento y espero que la hinchada me apoye siempre", dijo Vaca en su arribo a Lima.

Henry Vaca jugó en la selección boliviana Sub 17 y Sub 20, llega a Universitario de Deportes en calidad de préstamo por un año desde el The Strongest.

