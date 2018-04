Universitario de Deportes: Sebastián Abreu admite interés crema por ficharlo

El veterano y experimentado jugador uruguayo Sebastián Abreu, de 41 años, dijo, en declaraciones para Fox Sports Radio Perú que sí existe interés por parte de Universitario de Deportes en querer ficharlo cuando se solucione los problemas con el TAS. Sin embargo, por la actual situación que atraviesa su actual club el Audax Italiano de Chile, prefirió no dar más detalles sobre el asunto.

"No vamos a negar lo que son palabras directas de directivos del club. Me lo han comentado, pero uno tampoco ha querido anticiparse a nada por el hecho que estamos en una la situación completa acá", señaló Sebastián Abreu, quien llegaría a Universitario de Deportes a mitad de año.

Luego, ante la insistencia del periodista, Sebastián Abreu sólo atinó a mencionar lo antes dicho y explicar que no ampliaría la información porque aún falta mucho para mitad de año.

"Uno tiene que ser responsable. No hay mentalidad en este momento para estar pensando en otra cosa que no sea salir de la situación compleja que está Audax. Ya a mitad de año se verá, pero sí me han hecho saber su interés", finalizó.