​Universitario de Deportes se refirió al posible fichaje de Luis Aguiar

Todavia tiene espacio para un extranjero más y ese podría ser el 'Canario'. En Universitario de Deportes aclararon el interés o posible aterrizaje de Luis Aguiar al club para este 2019. El administrador, Carlos Moreno, se refirió al jugador uruguayo como variantes, si es que el técnico Nicolás Córdova lo decide.

¿Aterriza el 'Canario'?

'A mí Luis Aguiar me parece un buen jugador, es innegable que es un jugador muy importante y lo fue para Alianza Lima cuando salió campeón en 2017. Creo que no podemos negar las condiciones que tiene, pero aquí no importa el gusto que tenga yo, sino lo que el comando técnico requiera', aseguró la cabeza de Universitario de Deportes.

El administrador de Universitario de Deportes dejó claro que para realizar cualquier entrada o salida del plantel, primero se necesita la autorización del estratega. Será él quién decida cuál es la posición a reforzar con el último 'jale'.

'Luis Aguiar jugó en Alianza Lima pero no es que haya sido un referente como podría haber sido un jugador que provenga de las divisiones menores y haya marcado su paso por el club durante muchos años. Si lo considera haremos un esfuerzo para llegar a un acuerdo con él. Pero si requiere otro jugador, vendrá ese', aseguró el administrador de Universitario de Deportes.