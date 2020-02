Universitario de Deportes no tiene que jugar más cada tres o cuatro días como hizo en enero y esta primera parte de febrero. Es por eso que ya no tiene motivos para guardar a sus mejores jugadores para una Copa internacional. No hay pretextos que valgan: la prioridad ahora es la Liga 1.

Universitario remontó 2-1 a Sport Huancayo con golazos de Hohberg y Urruti y es líder del Torneo Apertura de la Liga 1

Ahora, para el encuentro por la tercera jornada del Apertura, a jugarse mañana en el estadio Carlos Olivares de Guadalupe, la ‘U’ no se guardaría ninguna pieza importante. Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Valverde, Guarderas, Barco, Quintero, Hohberg, Millán y Dos Santos es el posible once. Como el torneo local es el único objetivo que tiene el club de Ate durante todo el año, Don Gregorio Pérez mantendría su once base. La idea del DT es lograr un triunfo de visitante y luego, le dará un merecido premio a sus pupilos: entre uno o dos días de descanso, luego de pasar casi dos meses sin días libres.

FMS Internacional: Los mejores 16 freestylers del mundo se reúnen en la Plaza de Toros de Acho para la gran final | FOTOS

Todo su ser en la Liga

“Nosotros, desde que llegamos acá, hemos manifestado que la prioridad es el torneo local, y no es una excusa por esta eliminación”, comentó el ‘Maestro’ Pérez en su llegada a Perú. El profesor mantiene la fe intacta de poder reivindicarse y lograr el título nacional.

