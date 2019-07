Universitario | Roberto Chale soltó fuerte mensaje 'Han hecho del equipo una desgracia' | VIDEO

Universitario de Deportes cambió de administradores y con ello gente allegada al club salió para dar su opinión tras la decisión tomada por la Sunat. Roberto Chale fue una de las figuras identificadas con el club que saludó la medida, asegurando que le han hecho mucho daño al club en los últimos años.

Chale 'Han hecho del equipo una desgracia'

'Los que han salido fueron una desgracia, han hecho del equipo una desgracia y esperemos que con los Leguía mejore todo. Esas personas eran muy malas. A mí, criminalmente, no me han pagado ni un sol hace dos años. Imagínate como están mis bolsillos', aseguró el ex 'Niño' Terrible' sobre los antecesores al grupo Solución y Dersarrollo en Universitario de Deportes.

Como se sabe, la Sunat decidió cesar de sus cargos a Carlos Moreno y nombró a 'Solución y Desarrollo' para hacerse cargo de la administración crema, liderada por Humberto y Raúl Leguía. Roberto Chale no dejó pasar la oportunidad de referirse a las personas que tomaron las decisiones más importantes del cuadro estudiantil en los últimos dos años.

