Universitario de Deportes ya tiene reemplazo para Raúl Fernández

Raúl Fernández pasó a ser uno de los referentes en Universitario de Deportes a pertenecer a la lista negra de Nicolás Córdova. El portero crema no juega desde hace varias jornadas, en las que Patrick Zubczuk ha demostrado tener un mejor nivel que 'Superman' y todo hace indicar que el próximo año dejará el cuadro crema.

Por ello, en Universitario de Deportes ya piensan en un hombre para poder reemplazar a Raúl Fernández, aunque no será tarea fácil. Según fuentes de EL BOCÓN, el candidato número uno para ocupar el lugar que deje 'Superman' es Alejandro Duarte, quien actualmente milita en Lobos BUAP de la Liga MX.

Además, encaja perfectamente con las intenciones de Alejandro Duarte, quien quiere salir de Lobos BUAP por la poca continuidad: “Vine a México con mucha expectativa, pero si hasta antes de diciembre no juego veré otras opciones, jugar la Copa America es una ilusión grande. Quiero jugar el dinero no lo es todo”, señaló el portero del Lobos BUAP al programa 'De Fútbol Se Habla Así' de Directv.

Alejandro Duarte quiere tapar y en Universitario de Deportes podrá tener más opciones que en México: “La mayor parte de mi carrera quiero priorizar la continuidad, antes que el dinero u otra cosa. Vine con la expectativa de tener minutos, las cosas no se han dado así, pero haré todo lo que está a mi mano para que esta situación cambie antes de diciembre porque no me gustaría irme sin haber podido tapar”, declaró en su momento el arquero.

Dato: Alejandro Duarte aún no debuta con Lobos BUAP

