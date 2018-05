Universitario de Deportes recupera pieza clave para el Torneo Apertura

El venezolano Arquímides Figuera vuelve al primer equipo. El volante lamentó haber quedado fuera del once por una lesión. "Estoy bastante contento por la oportunidad que me da la vida de estar nuevamente apto para jugar. Mi lesión parecía sencilla, pero fue bastante complicada. Después del clásico, que fue un partido intenso, ya no pude jugar más porque me molestaba. Ahora estoy bien buscando adaptarme a la idea del profe", dijo el volante.

Figuera aseguró que el sistema de trabajo de Chirinos es similar al del Pedro Troglio. "No cambia tanto, solo un poco el esquema. Somos los mismos jugadores así que no hay mucha diferencia en nuestra característica como equipo. Él (Chirinos) plantea varios sistemas. Antes la tenencia de tener la pelota y la presión", expresó. Pese a las bajas de Juan Vargas, Jesús Barco y Aldo Corzo, el volante no se achica y saldrá por el triunfo, el domingo ante Melgar. "Hablar de Corzo ya es importante, ya defender a tu país es un orgullo, una bendición, pero nosotros nos preparamos para jugar ante Melgar", señaló. Por último habló de su amigo y compañero Alberto Quintero: "Tomó la decisión de jugar este partido para colaborar con el equipo antes de unirse a su selección. El fútbol es así: si haces las cosas bien en un lugar se te abren las puertas", sentenció el 'Jaguar' de la 'U'.