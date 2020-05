José Luis Carranza es y será eternamente vinculado a Universitario de Deportes. El popular ‘Puma’ hizo toda su carrera en el cuadro merengue y goza del aprecio de millones de hinchas. No obstante, en su larga trayectoria, tuvo ofertas de algunos equipos, como lo reveló recientemente.

El exjugador de Universitario habló sobre este ultimo tema. “Cuando tenía dos años en Primera con la 'U', vino Mauricio Nova y siempre me perseguía para llevarme a Racing. No acepté porque tenía que cumplir con mi palabra”, contó en entrevista con Movistar Deportes.

En la misma línea, el ‘Puma’ aseguró que el cuadro íntimo también le propuso vestir la camiseta blanquiazul, pero él la rechazó. “Alianza Lima me buscó también cuando tenía cuatro años en Primera. Les agradecí, pero me quedé en la 'U'", finalizó.

Carranza guarda gran cariño por Universitario de Deportes, club que le dio la oportunidad de formarse y destacar como futbolista. El recio exmediocampista se mostró agradecido con el cuadro merengue y dio las razones.

“La calle te hace aprender y yo no quería ser delincuente, quería ser deportista. La 'U' me llevó al Lolo a los 13 años y yo entrenaba todos los días, ¿cómo no voy a estar agradecido? Siempre voy a estar ligado a Universitario, nadie me va a quitar eso. Es donde me dieron la oportunidad y donde me enseñaron a respetar”, sostuvo el ‘Puma’.

“Entré a la 'U' y veía a mis ídolos, aprendí hasta de su forma de juntarse y conversar. Siempre hablaba con Leo Rojas, era un crack”, continuó.