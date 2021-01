Es ídolo de Universitario de Deportes y último gran referente de la garra crema. Su nombre: José Luis Carranza. Vivió en el “Lolo”, campeonó en Matute, también celebró en el Monumental y así marcó a una generación. Hoy, desde afuera, defiende a su querido club de quienes considera los enemigos. Y lo hace “con la pierna en alto”. Sí, como en sus mejores años. También se toma tiempo para hablar de Alejandro Hohberg y su paso a Sporting Cristal, además del descenso de Alianza Lima.

¿Cómo ves este inicio de temporada para Universitario?

Desde el inicio, mal. Este entrenador (Ángel Comizzo) no puede estar dirigiendo a la “U”. Ha dejado ir a muchos futbolistas por el maltrato que hace este soberbio y esta dirigencia. Ellos hacen todo ilegal, más alimentan la corrupción que otra cosa.

El ataque fue desarmado ¿Cómo afrontarlo?

Ellos lo que piensan es liquidar, buscar el momento, cambiar todas las normas. A ellos no les interesa la parte deportiva, ya se les pagó todo.

Para ti, ¿a Gremco no le interesa la parte deportiva?

Esa empresa constructora quiere liquidar al club. Está viendo la forma de sacar algo que ya se le pagó. Indecopi ha ido de la mano con ellos. Los mismos abogados que trabajan en Indecopi lo hacen en Gremco. Veinte años y solamente se ha campeonado dos veces, en 2009 y 2013, esto es preocupante.

¿Qué te parece el fichaje de Hohberg por Cristal?

Los jugadores que se van de la “U” a Cristal se vuelven fríos, es una refrigeradora. Hay jugadores que antes querían quedarse en club y ahora se quieren ir. Tú ves a algunos impresentables como dirigentes, no seas malo. Esto es una delincuencia.

¿No crees que a Hohberg le vaya bien en Cristal?

Hohberg en Cristal va a ser uno más, no es igual. Tú mismo ves cuando campeona Alianza o la “U” es una fiesta todo el año. Por eso, la “U” no quiere que campeone Alianza y Alianza la “U”. Cristal su celebración demora 10 minutos. La “U” si hubiese querido campeonar campeona, era más fácil campeonar que perder. Estas personas no son de fútbol. En lugar de incentivar a los muchachos les dicen “no hay premio, el otro año les vamos a reducir el sueldo a la mitad”. Estos son los enemigos. Esos están matando al fútbol. Hay un gerente deportivo impresentable. Todos son unos impresentables.

¿Qué te parece el fichaje de Alex Valera?

Valera es un crakcito. Hay que llevarlo de a poco, los jugadores no tienen la culpa. No hay ni un referente, ni un líder, hermano, ese barco se hunde. Antes habían referentes, sacaban la bandera, acá no hay, estamos faltos de líderes. A estos dirigentes hace rato los hubiésemos botado a la basura porque ese es su puesto.

¿Sientes que la directiva quiere repetir lo que vivió Alianza?

Claro. Ellos quieren eso, bajar para liquidar, si ahorita nomás quieren liquidar, pero están atrapados. Estos están acostumbrados en el gobierno a hacer lo que quieren. En el congreso hay algunos que nos quieren ayudar.

¿Con este equipo está complicado campeonar?

Mira, cuántos quisieran estar en la “U”, pero no con estos impresentables. La “U” con el equipo que sea que se dedique solo a jugar, se lo lleva. Pero así, acá no está Alianza, quién lo va a parar. Cristal le ganó porque la “U” quiso perder con estos dirigentes.

¿Cómo va a ser el torneo sin Alianza?

No hay fútbol. Hay que ser claro, con quién vas a luchar, no hay clásico. Yo los felicito a los equipos provincianos que han estado acá. Han hecho un campañón, se la han comido. Acá hay técnicos nacionales para mí son los mejores, estamos trayendo extranjeros como ese mercenario de la “U”, no puede estar, qué le vamos a enseñar a los jóvenes. Hay que felicitar a Valencia, Navarro, “Chino” Rivera, Mosquera, Castillo. Todos acá creen que trayendo extranjeros son lo máximo, no es así. Acá hay jugadores de fútbol que son unos cracks. Acá hay técnicos que yo me saco el sombrero, por qué no le damos oportunidad a los peruanos. Cuando nosotros salimos de la “U” trajeron un técnico que ponía un televisor en el campo, dijeron “asumare” y después estaba peleando la baja. Para los extranjeros el Perú es Disneylandia. Es el momento. Ya hay que cambiar. Estamos yendo al congreso y estoy seguro que ahí van a sacar esta ley.