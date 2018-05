Universitario de Deportes perdió en el TAS e irá al Poder Judicial

Se le vino la noche a Universitario ya que el Tribunal de Arbitraje Deporte (TAS) decidió que no es competente para ver el litigio con la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

Recordemos que la crema fue sancionado con no poder contratar refuerzos hasta final de esta temporada por no cumplir con el sistema de Licencias de la Federación. Ante este panorama, el TAS señaló que no es competente para ver el caso, porque considera que existen mecanismos internos para recurrir. No se descarta que la administración merengue acuda ahora al Poder Judicial para que vea el tema de fondo.

Sin duda un duro golpe para la institución merengue que esperaba contratar refuerzos para encarar de mejor manera el Torneo Descentralizado en agosto próximo. Universitario viene buscando el apoyo en la Federación Peruana de Fútbol porque considera lo duro que será el Torneo Apertura y Clausura sin contratar refuerzos para su plantilla. “Confíamos mucho en el trabajo que viene cumpliendo Javier Chirinos, pero igual es evidente que sin poder contratar, se hace complicado competir con el resto de equipos”, señaló Carlos Univazo, gerente de Comunicaciones de Universitario.

El tema TAS era un gran reto por vencer en la ‘U’ y poder repotenciar el equipo para pelear el título nacional. “El club ya fue notificado por el TAS, en donde se declara no competente para ver nuestro caso, o sea básicamente nos dicen no opino porque existen mecanismos internos en cada país que ven esos temas. Acá no nos declaran ni ganador ni perdedor, simplemente cuando salga el laudo nos indicará qué fuero es el competente para acudir. Por ejemplo, el Poder Judicial podría ser una alternativa, pero es mejor esperar lo que diga en el laudo”, dijo Univazo.

Finalmente, precisó que en la institución está todo saneado. “Nuestra economía se encuentra ordenada y eso lo tiene que conocer la gente de la Federación.Pienso que hicimos los méritos y cumplimos con todo para que esa sanción quede de lado”, aseguró el gerente crema.